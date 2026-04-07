YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında “İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirilirken toplantıda önemli kararlar alındı.

Bilecik Valiliği toplantı salonundaki toplantıya, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Ali Vanlı ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri, okul çevreleri ve okul güvenliği, gibi geniş başlıklarda alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Vali Faik Oktay Sözer toplantının ardından yaptığı açıklamada, “İlimizde kamu düzeninin muhafazası ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temini için tüm birimlerimiz görevlerini titizlikle sürdürmektedir.” dedi.