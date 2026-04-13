Bilecik’te Söğüt ile Bozüyük ilçeleri arasındaki yol yapımı işinin ihalesinin ardından bir yol yapım ihalesi daha tamamlandı.

İhalenin tamamlandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 53 firmanın katıldığı ihale sürecinin büyük bir rekabetle gerçekleştiğini söyledi.

Değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Başkan Tekin, sonuçlar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Zekiye Tekin paylaşımında, “Bu önemli yatırım; ulaşımı daha güvenli hale getirecek, trafik yoğunluğunu azaltacak, ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Pazaryeri’mize hayırlı olsun! Daha güçlü, daha ulaşılabilir bir Pazaryeri için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.” dedi.