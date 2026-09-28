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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir’de düzenlenen “Genç Ahiler Buluşuyor” programında Bilecik’i temsil eden Bozüyük Gençlik Merkezi üyesi Erhan Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile birlikte Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek adına Bilecik’e gönderilen Ahilik Sancağı, Erhan Küçük tarafından Vali Sözer’e takdim edildi.

Ziyarette Ahilik kültürünün taşıdığı değerlerin önemine değinen Vali Sözer; dürüstlük, kardeşlik, dayanışma ve emeğe saygı anlayışının köklü medeniyetin önemli unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

Vali Sözer ayrıca “Genç Ahiler Buluşuyor” programında Bilecik’i temsil eden Erhan Küçük’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.