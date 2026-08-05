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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular Neslişah Ençok ve İrem İşel, Sırbistan’da düzenlenecek turnuvada ülkemizi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular Neslişah Ençok (55 kg) ve İrem İşel (46 kg), Sırbistan’da düzenlenecek Multi European Games’te Milli Takımımızı temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir Antrenör Hanife Yıldız ve sporcuları tebrik ederek katılacakları turnuvada başarılar diledi.