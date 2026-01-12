Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu “Çiftçilerimizin krediye erişimini engelleyen yeni uygulama” konulu yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

Basın açıklamasında çiftçilerin Ziraat Bankasından faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredisi kullanmasının imkansız hale getirildiği belirtilerek uygulamaya son verilmesi için Bilecik’in Milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunuldu.

Bilecik Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve Kurul üyelerinin imzası ile yayınlanan açıklamada şöyle denildi;

“01.01.2026 tarihi itibarıyla T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yürürlüğe konulan yeni uygulama, sahada fiilen üretim yapan binlerce çiftçimizi doğrudan mağdur etmiştir.

Yayımlanan tebliğ kapsamında, faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredisi kullanmak isteyen üreticilerimizin, vergi borcu bulunmadığına ve SGK borcu bulunmadığına dair belgeleri banka ve kooperatiflere ibraz etmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Bu uygulama nedeniyle Tarım Bağ-Kur borcu ve/veya maliyeye borcu bulunan üreticilerimizin, bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerimizin faiz indirimli krediye erişimi fiilen imkânsız hale gelmiştir.

Oysa üreticilerimizin büyük bir bölümü; 2025 yılında bitkisel üretimde yaşanan kuraklık, zararlı ve hastalık kaynaklı verim kayıpları ile hayvansal üretimde hålen devam eden şap hastalığı sebebiyle ciddi zararlar yaşamıştır.

Mevcut ekonomik koşullar altında üreticilerimiz, hayati ihtiyaçlarını karşılamak ve üretimini sürdürebilmek için yeterli gelire sahip olmayıp krediye zorunlu olarak ihtiyaç duymaktadır.

2025 yılımda yaşanan bu olumsuzluklar sonrasında; üreticilerimizin hayati tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, zarar gören üretim alanlarının rehabilite edilebilmesi ve üretimin devamı için gerekli üretim girdilerinin temin edilebilmesi amacıyla mevcut borçların faizsiz olarak ertelenmesini ve faizsiz yeni kredi imkânlarının oluşturulmasını talep ediyoruz.

Bugüne kadar uygulanmamış böyle bir şartın, üreticinin en zor döneminde yürürlüğe konulması makul ve kabul edilebilir değildir.

Bilecik Ziraat Odaları olarak milletvekillerimizden ve siyasi partilerimizden beklentimiz, bu mağduriyetin giderilmesi için konunun ilgili mercilere ivedilikle iletilmesi ve çözüm üretilmesi yönünde gerekli girişimlerin yapılmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”