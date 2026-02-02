Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik’e yapılacak olan yeni Adalet Binası yapım işi ihalesinin 2 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin sunumunun kalitesini artırmak için adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini söyleyerek, Bilecik Adalet Binası yapım ihalesini Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu.

Yapılacak yeni bina ile ilgili bilgiler de veren Bakan Tunç “Adalet Binamız; 22 bin 100 m² kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hâkim ve Cumhuriyet Savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak.” dedi.

Bakan Tunç, depreme dayanıklı, modern, teknolojinin tüm imkânlarının kullanılacağı Bilecik Adalet Binasının şimdiden Bilecik’e ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.