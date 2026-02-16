

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valiliği yarın öğle saatlerinden itibaren hızı 80 km/saat’i bulacak fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bilecik Valiliğinden yapılan fırtına uyarısında, 17 Şubat Salı günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden 50-70 km/saat yer yer 80 km/saat hızında esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Rüzgârın 17.02.2026 Salı öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.