Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik ve Bozüyük’te yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce makaron ele geçirilerek 2 kişi yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilecik genelinde tütün mamülü imalatı ve satışı yapmak suretiyle Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet eden şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Bozüyük’te 2 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda, 6.300 adet dolu makaron, İl merkezinde 1 işyeri deposunda yapılan aramalarda ise 1.660 adet dolu makaron ele geçirilerek, 2 şüpheli şahıs yakalandı.