

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Sözer Mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, millet iradesinin en güçlü şekilde temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106’ncı yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

23 Nisan 1920’de açılan Meclisimiz, aziz milletimizin bağımsızlık yolunda kenetlenerek yazdığı destanın en güçlü simgelerinden biri olmuş; “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” anlayışıyla tarihimizde müstesna bir yer edinmiştir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün; sadece milletimiz için değil, tüm dünya çocukları için de barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolüdür. Bu yönüyle 23 Nisan, geleceğimize duyduğumuz güvenin en güçlü ifadesidir.

Sevgili çocuklar;

Sizler, yarınlarımızın teminatı, aydınlık geleceğimizin mimarlarısınız. Ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan sizlerin; bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişeceğine yürekten inanıyorum. Sizlerin azmi ve umudu, bizlere güç vermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."