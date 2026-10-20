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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü işlevine ve toplumsal dayanışmadaki kritik rolüne dikkat çekti.

Vali Sözer mesajında, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaştırılmasında en önemli çözüm ortaklarından biri olduğunu belirterek, il genelinde yürütülen çalışmalarda muhtarlarla yakın iş birliği içinde olmaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

"MUHTARLARIMIZ DEVLETİMİZİN VATANDAŞLARIMIZA UZANAN ELİDİR"

Muhtarların üstlendiği sorumluluğun altını çizen Vali Faik Oktay Sözer, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bir gönül köprüsü kuran muhtarlarımız, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, kamu hizmetlerinin mahalle ve köylerimize etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Görev yaptıkları mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını yakından bilen, vatandaşlarımızın sevinçlerine ve sıkıntılarına ortak olan muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan eli ve en yakın çözüm ortaklarımızdır."

"BİLECİK’İMİZİN GELİŞİMİNDE EN KIYMETLİ REHBERİMİZ"

Mesai mefhumu gözetmeden çalışan muhtarların toplumsal birliğe katkı sağladığını ifade eden Sözer, Bilecik’teki hizmet anlayışını şu sözlerle dile getirdi:

"Bizler de Bilecik’imizin her köşesinde vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmak, sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla muhtarlarımızla yakın iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya büyük önem veriyoruz. Muhtarlarımızın bilgi, tecrübe ve önerilerini, ilimizin gelişimine yön veren kıymetli bir rehber olarak görüyoruz."

Vali Sözer, mesajının sonunda Bilecik başta olmak üzere Türkiye genelinde görev yapan tüm muhtarların gününü kutlayarak; "Bu duygu ve düşüncelerle; başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, milletimize özveriyle hizmet eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete irtihal eden muhtarlarımızı rahmetle yâd ediyor, görev başındaki tüm muhtarlarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" dedi.