Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎2026 yılına ilişkin “Valilik Hizmetleri Vatandaş Memnuniyet Oranları” araştırmasının sonuçları paylaşıldı. MİA Haber’in aktardığı verilere göre Bilecik, yüzde 67,87’lik vatandaş memnuniyeti oranıyla listede 13’üncü sırada yer aldı.

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‎Araştırmada valiliklerin vatandaşlara sunduğu hizmetlere ilişkin memnuniyet oranları il bazında değerlendirildi. Bilecik’in yüzde 67,87 olarak açıklanan oranı, yayımlanan listede kenti üst sıralara taşıdı.

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‎Listenin ilk sırasında ise eski Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün görev yaptığı Tunceli yer aldı. Tunceli’de valilik hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 75,35 olarak açıklanırken, Kırklareli yüzde 71,09 ile ikinci, Burdur yüzde 70,79 ile üçüncü sırada yer aldı.

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‎Araştırmada en düşük memnuniyet oranı yüzde 51,65 ile Kahramanmaraş’ta ölçüldü. Kahramanmaraş’ın hemen üzerinde ise yüzde 53,03 ile Diyarbakır ve yüzde 53,14 ile Şanlıurfa bulunuyor.

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‎2026 Valilik Hizmetleri Vatandaş Memnuniyet Listesi

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‎Tunceli — %75,35

‎Kırklareli — %71,09

‎Burdur — %70,79

‎Kırşehir — %70,54

‎Bartın — %70,28

‎Edirne — %69,54

‎Iğdır — %69,21

‎Balıkesir — %69,14

‎Artvin — %68,77

‎Amasya — %68,63

‎Çanakkale — %68,56

‎Uşak — %68,53

‎Bilecik — %67,87

‎Çankırı — %67,86

‎Karabük — %67,91

‎Ankara — %67,28

‎Eskişehir — %67,06

‎Kilis — %66,92

‎Afyonkarahisar — %66,73

‎Tokat — %66,25

‎Kayseri — %66,23

‎Denizli — %66,23

‎Isparta — %66,02

‎Zonguldak — %66,01

‎Kırıkkale — %66,56

‎Kocaeli — %66,36

‎İstanbul — %66,15

‎Rize — %65,56

‎Çorum — %65,77

‎Konya — %65,79

‎Tekirdağ — %65,53

‎Ardahan — %65,15

‎Sivas — %64,89

‎Mersin — %64,83

‎Niğde — %64,81

‎Aydın — %64,73

‎Muğla — %64,73

‎Erzincan — %64,74

‎Yalova — %64,68

‎Nevşehir — %64,51

‎Osmaniye — %64,50

‎Kastamonu — %64,24

‎Bolu — %64,40

‎Kütahya — %64,12

‎Aksaray — %63,99

‎Sinop — %63,99

‎Samsun — %63,93

‎Gaziantep — %63,19

‎Gümüşhane — %62,32

‎Elazığ — %62,31

‎Sakarya — %62,37

‎Hatay — %62,56

‎Bursa — %62,53

‎Düzce — %62,24

‎Karaman — %62,12

‎Adana — %63,07

‎Giresun — %63,01

‎Antalya — %62,01

‎Trabzon — %62,00

‎Kars — %61,45

‎İzmir — %60,76

‎Batman — %60,74

‎Manisa — %60,54

‎Erzurum — %60,03

‎Yozgat — %59,19

‎Şırnak — %59,33

‎Ordu — %58,45

‎Muş — %57,12

‎Siirt — %57,05

‎Bayburt — %57,06

‎Malatya — %56,51

‎Bitlis — %56,97

‎Ağrı — %55,54

‎Bingöl — %55,92

‎Mardin — %55,17

‎Adıyaman — %55,13

‎Hakkari — %54,32

‎Van — %54,26

‎Şanlıurfa — %53,14

‎Diyarbakır — %53,03

‎Kahramanmaraş — %51,65

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‎Not: MİA Haber’in yayımladığı tabloda bazı sıraların yüzdelere göre tam olarak büyükten küçüğe dizilmediği görülüyor. Bu nedenle yukarıdaki numaralandırma, kaynakta yayımlanan sıra numaraları korunarak aktarılmıştır.