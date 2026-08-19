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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği, orman yangınları riskinin devam ettiği bu günlerde vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunarak, duman, ateş veya yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangın ihbarlarının zamanında yapılmasının, profesyonel ekiplerin olay yerine hızla ulaşarak yangına erken müdahale etmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Herhangi bir noktada duman, ateş veya yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybedilmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması; böylece yangına profesyonel ekiplerce hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesinin sağlanması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Valilik ayrıca, sıcak hava ve yüksek yangın riski nedeniyle vatandaşların azami dikkat göstermesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan, yangın riskinin yüksek olduğu bu süreçte azami dikkat ve hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz." çağrısında bulundu.

Yetkililer, ormanların korunması için vatandaşların en küçük duman veya yangın belirtisini dahi gecikmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.