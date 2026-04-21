Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği, sanayi siciline kayıtlı işletmelere yönelik yıllık işletme cetveli yükümlülüğü konusunda önemli bir hatırlatma yaptı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında yıllık işletme cetvellerinin süresi içinde teslim edilmesinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı. Açıklamada, bildirimlerini zamanında yapmayan işletmelere 15 bin 29 TL tutarında idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. İşletmelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Valilik, sanayi işletmelerine sürecin dikkatle takip edilmesi ve gerekli bildirimlerin zamanında yapılması çağrısında bulundu.