Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği tarafından 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların 30 Mayıs – 01 Haziran 2026 tarihlerinde turizm bölgelerinden dönebileceği istikamet göz önüne alındığında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Buna göre bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve Antalya istikametinde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için; D-650 karayolunda Bilecik’in Bozüyük İlçesinden itibaren İstanbul ve Kütahya istikametine, D-200 karayolunda ise Bilecik’in Bozüyük İlçesinden Ankara istikametine kadar (arada kalan girişler dahil), kamyon, tır çekici ve tanker araçların seyirlerine 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’den itibaren 01 Haziran 2026 Pazartesi günü sabah saat 01:00’e kadar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince Bilecik Valiliği tarafından izin verilmemesine karar verildi.

Alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.05.2026 tarih ve 132706 sayılı yazısı ile; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinde karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayıldığından, 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlarımızın 30 Mayıs – 01 Haziran 2026 tarihlerinde turizm bölgelerinden dönebileceği istikamet göz önüne alındığında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve Antalya istikametinde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için;

D-650 karayolunda İlimiz Bozüyük İlçesinden itibaren İstanbul ve Kütahya istikametine,

D-200 karayolunda İlimiz Bozüyük İlçesinden Ankara istikametine kadar (arada kalan girişler dahil),

Kamyon, tır çekici ve tanker araçların seyirlerine 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’den itibaren 01 Haziran 2026 Pazartesi günü sabah saat 01:00’e kadar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince Valiliğimiz tarafından izin verilmemesine karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.”