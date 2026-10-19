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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik; iklim değişikliği ve engelli hakları konusunda farkındalık oluşturan anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle Bilecik Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa çok sayıda kurum ve vatandaştan katılım sağlandı.

‎AVRUPA’DAN YOLA ÇIKAN BİSİKLETLİLER BİLECİK’TE AĞIRLANDI

‎Kasım ayında gerçekleştirilecek Uluslararası İklim Konferansı (COP 31) kapsamında; Mayıs ayında Brezilya’dan (COP 30) yola çıkan ve Portekiz, Avrupa ile Balkanlar üzerinden ülkemize ulaşan yabancı bisikletli gruptan oluşan misafirler şehirde ağırlandı. Bisiklet grubu, COP 31 Bisiklet İmecesi Türkiye Koordinatörü Linda Nihan Lafcı öncülüğünde Bileciklilerle buluştu.

‎GÖRME ENGELLİLER İÇİN EMPATİ ETKİNLİĞİ

‎Etkinlik kapsamında ayrıca 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla Altınokta Körler Derneği Bilecik Şubesi tarafından Gençlik Merkezi bahçesinde bir empati etkinliği gerçekleştirildi. Görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilerek katılımcılara bilinçlendirme yapıldı.

‎Bahçede kurulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Altınokta Körler Derneği ve Bisikletliler Derneği stantlarının ziyaret edilmesinin ardından konferans salonuna geçildi.

‎UZMANLAR VE TEMSİLCİLER SUNUM YAPTI

‎Düzenlenen konferansta iklim değişikliği ve sosyal farkındalık konularında önemli bilgiler paylaşıldı. Konferansta;

‎Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Nuran Vural,

‎Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Edip Avşar ve Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen,

‎COP 31 Bisiklet İmecesi Türkiye Koordinatörü Linda Nihan Lafçı,

‎Altınokta Körler Derneği Bilecik Şube Başkanı Çiler Kocaman,

‎Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz birer konuşma ve sunum gerçekleştirdi.

‎EL EMEĞİ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

‎Programın sonunda katılımcılara Altınokta Körler Derneği üyelerinin el emeğiyle hazırladığı hediyeler takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

‎Organizasyona katkılarından dolayı Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Yasin Acar, Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ve Doç. Dr. Yavuz Cankara’ya, Ertuğrul Gazi Lisesi Yabancı Dil Sınıfı Öğretmeni Gizem Dölen ve öğrencilerine, Bilecik Yeşilay Şubesi ile iş birliği yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.