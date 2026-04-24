Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Milliyetçi Hareket Partisinde İl Başkanı İbrahim Bağ'ın görevden alınması, Merkez İlçe Başkanı Hakif Pekince'nin ise istifa etmesinin ardından Ülkü Ocakları İl Başkanlığında da değişim yaşandı.
Yaklaşık iki yıl önce Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı görevine atanan Oğuzhan Ayvaz görevini Bahadır Emirler'e devretti.
Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleşen devir teslim törenine Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da katıldı.
Aydın devir teslim törenin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığına Bahadır Emirler atanmıştır. Bilecik ilimize ve Davamıza hayırlı uğurlu olsun, Allah muvaffak etsin. Görevini devreden Oğuzhan Ayvaz’a teşekkür ederiz." dedi.