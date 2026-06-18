Kaynak: İHA

Genç yeteneklerin sahne aldığı ligde gruplardaki puan mücadeleleri kıran kırana geçiyor. İşte A, B ve C gruplarında geride kalan haftanın tüm detayları:

A GRUBU: VİTRASPOR DURDURULAMIYOR (6'DA 6)

A Grubu’nda 6. hafta müsabakaları tamamlanırken lider Vitraspor kusursuz gidişatını sürdürdü. Kendi saha ve seyircisi önünde Lefke Birlikspor’u ağırlayan mavi-beyazlılar, sahadan net bir 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Osmanelispor, deplasmanda Gölpazarıspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Lider: Vitraspor (18 Puan)

Takipçiler: Lefke Birlikspor (9 Puan), Osmanelispor (6 Puan), Gölpazarıspor (0 Puan)

B GRUBU: ZİRVE YARIŞINDA SESSİZ RANDEVU

Haftanın en çok merak edilen ve liderlik koltuğunu doğrudan ilgilendiren maçında B Grubu'nun iki devi karşı karşıya geldi. 12 puanla zirvede yer alan 4 Eylülspor, en yakın takipçisi 9 puanlı 1299 Bilecik Spor Kulübü'ne konuk oldu. Büyük bir taktik savaşına sahne olan zorlu mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Grubun diğer bol gollü randevusunda ise Söğütspor, Vezirhanspor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 6-4 yenmeyi başardı.

Lider: 4 Eylülspor (13 Puan)Takipçiler: 1299 Bilecik Spor Kulübü (10 Puan), Vezirhanspor (6 Puan), Söğütspor (6 Puan)

C GRUBU: BOZÜYÜK GÜCÜSPOR ZİRVEYE AMBARGO KOYDU

C Grubu’nda ise kelimenin tam anlamıyla gol şov vardı. Lider Bozüyük Gücüspor, kendi evinde ağırladığı Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 4-1 gibi rahat bir skorla geçerek ligde oynadığı 6. maçı da kazanmış oldu ve namağlup liderliğini sürdürdü. Grubun diğer karşılaşmasında ise BFU, Pazaryerispor’u gol yağmuruna tutarak sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Lider: Bozüyük Gücüspor (18 Puan)

Takipçiler: BFU (12 Puan), Bilecik Gençlerbirliği Spor (3 Puan), Pazaryerispor (3 Puan)