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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik U-13 Gençler Ligi’nde BFA Spor Kulübü şampiyonluğunu ilan etti.

BFA Spor, yarı finalde 1299 Bilecikspor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan BFA Spor finale yükseldi.

Finalde Lefke Birlikspor ile karşılaşan BFA Spor Kulübü, sahadan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan BFA Spor’lu futbolcular, şampiyonluk kupasını coşku ile kaldırırken, futbolcuların bu başarısı altyapı çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.