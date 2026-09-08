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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Türkiye’de bir ilk olan “Yakınımızdaki Uzak Tarihimiz: Bilecik Kent Belleği Sergisi” ve “Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu tarafından düzenlenen program, tarihi Bilecik Belediye Binası ve Saat Kulesi bahçesinde başladı. Ardından Bilecik’in tarihsel ve kültürel hafızasının önemli duraklarından biri olan Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edildi.

Programın devamında, Bilecik Valiliğinin tarihi binasında açılışı gerçekleştirilen “Yakınımızdaki Uzak Tarihimiz: Bilecik Kent Belleği” sergisi ziyaret edildi.

Sergi ziyaretinin ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştay oturumlarında; ülkemizdeki kent bellekleri, arşivcilik çalışmaları, posta tarihi ile kent tarihi arasındaki ilişkiler ve şehir arşivlerindeki iyi uygulama örnekleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalıştaylarda ayrıca kentlerin geçmişini belgeleyen koleksiyonların, arşivlerin ve kent belleği çalışmalarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerine verimli fikir alışverişleri gerçekleştirildi.

Çalıştay sonrası Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, “Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan tüm katılımcılarımıza, koleksiyoncularımıza, araştırmacılarımıza, emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayarak programımıza katılan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz.” denildi.