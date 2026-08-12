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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2026–2027 Şeyh Edebali Anma Yılı kapsamında, Bilecik’in turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve kente yönelik ziyaretlerin artırılması amacıyla Bursa’daki turizm sektörünün temsilcileriyle görüşme gerçekleştirildi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, TÜRSAB Bursa Başkanı Engin Balta ve Bursa’da faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Şeyh Edebali’ye yönelik kültür ve turizm turlarının düzenlenmesi, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve kente gelen ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Taraflar ayrıca turizm alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Şeyh Edebali’nin manevi mirasının tanıtılması ve Bilecik’in tur güzergâhlarında daha fazla yer almasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmenin, Bursa’daki seyahat acenteleriyle kurulacak iş birlikleri açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.