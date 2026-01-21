

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) ortaklığında yürütülen “Türkiye–AB İş Dünyası Diyaloğu-II (TEBD-II)” Projesi kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul’da, Avrupa Birliği Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen projenin açılış toplantısında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasını, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Genel Sekreter Doğan Gürkan Akyol, Proje Uzmanı Aslı Onur ve Özel Kalem Müdürü Metin Arabacı temsil etti.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası; Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Barselona Sanayi Odası ve Polonya Sanayi Odası ortaklığında yürütülecek olan ve Bilecik’e bir Sürdürülebilirlik Merkezi kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında 165.000 Avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulacak olan merkez ile; üyelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi, danışmanlık hizmetleri ve stratejik yol haritalarının sunulacağı, yeşil dönüşüm odaklı bir destek merkezi olarak hizmet verilmesi amaçlanıyor.