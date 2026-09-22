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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ekim-Kasım aylarında gerçekleştirilecek oda organ seçimleri öncesinde üyelerini vergi kayıtları ve askı durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek seçimlerde, Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek ve bu organlara üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı aranıyor. Bu nedenle üyelerin vergi kayıtlarını kontrol ederek varsa hatalı kayıtlarını düzelttirmeleri gerekiyor.

Bilecik TSO ayrıca aidat borçları nedeniyle askı listesinde bulunan üyelerin, meslek gruplarında ve seçmen listelerinde yer alabilmeleri için borçlarını ödeyerek askı listesinden çıkmaları gerektiğini bildirdi.

Seçimlerde tüzel kişiler adına oy kullanacak kişilerin de tüzel kişiyi temsil etmeye ve bağlayıcı işlem yapmaya kanunen yetkili olması gerektiği belirtildi.

Üyelerin vergi mükellefiyetleri ve borç durumlarına ilişkin oda kayıtları, 23 Eylül 2026 tarihine kadar 08.00-17.00 saatleri arasında incelemeye açık tutulacak. Hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların, vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyetini gösteren belgeyle birlikte firma yetkilisi tarafından yazılı olarak yapılması gerekiyor.

Belirlenen süre içerisinde gerekli kontrol ve bildirim işlemlerini yapmayan üyelerin mevcut vergi mükellefiyeti kayıtlarının doğru kabul edileceği ifade edildi.

Bilecik TSO, üyelerin seçim sürecinde herhangi bir hak kaybı yaşamaması için kayıtlarını belirtilen süre içerisinde kontrol etmeleri çağrısında bulundu.