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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te, eğitim kurumlarında görev yapacak yöneticilere yönelik düzenlenen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri başladı. 64 saat sürecek programın ilk dersini Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek verdi.

Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından, yöneticilik görevinden ayrıldıktan sonra yeniden görevlendirilecek personele yönelik hazırlanan Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri, Bilecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleştiriliyor.

Programın ilk dersinde katılımcılarla bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim kurumlarında yönetim anlayışı ve insan odaklı liderlik başta olmak üzere çeşitli konuları ele aldı.

Şimşek'in gerçekleştirdiği derste; insanı bir “kaynak” olarak değil, emanet ve kıymet olarak gören yönetim anlayışı, mevzuat, liyakat, adalet ve hakkaniyet temelinde personel yönetimi, yönetim bilgi sistemlerinin etkin kullanılması, mesleki gelişimin desteklenmesi ve öğrenen toplulukların oluşturulması üzerinde duruldu.

Ayrıca kurumsal bağlılığın artırılması, ekip ruhu ve iş birliğinin geliştirilmesi ile ahlaki liderlik anlayışının eğitim kurumlarındaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

64 saatlik eğitim programıyla, eğitim kurumlarının güçlü, adil, etkili ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla geleceğe taşınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.