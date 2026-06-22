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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Uluslararası Gölpazarı Kiraz Festivali kapsamında festivale katılan misafirlere pilav ikramında bulunuldu.

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‎Düzenlenen ikram programına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçmiş dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün katıldı.

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‎Protokol üyeleri festival alanında vatandaşlarla bir araya gelerek pilav ikramında bulundu.