Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ


‎​Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) heyecanla beklenen meslek komitesi seçimleri tamamlandı. Toplam 12 meslek komitesinde sandık başına giden üyeler, odayı yönetecek meclis üyelerini belirledi.

‎​Genel olarak Mavi ve Beyaz listelerin yarıştığı seçimlerde; 2 numaralı komitede Sarı ve Mavi listeler, 8 numaralı komitede ise Turuncu listenin katılımıyla 3 liste mücadele etti. Yapılan oylama sonucunda 12 komitenin 7’sini Mavi, 4’ünü Beyaz, 1’ini (2 nolu komite) ise Sarı Liste kazandı.

KOMİTE SONUÇLARI VE MECLİSE GİREN FİRMALAR / İSİMLER

1 Nolu Komite (Mavi Liste): Yunus Gıda, Düzgün Kardeşler Unlu Mamuller, Yedirenk Veterinerlik
‎​2 Nolu Komite (Sarı Liste): Kuzey Taş Mermer, Asgözde Mermer
‎​3 Nolu Komite (Mavi Liste): Hamit Yılmaz Geri Dönüşüm, Chunha Makine, Sakarya Mekatronik
‎​4 Nolu Komite (Mavi Liste): Deniz Köylü (Köylü İnşaat), MYS Müteahhitlik, Abdülselam Ağdağ
‎​5 Nolu Komite (Mavi Liste): Özaktaş Dekorasyon, Başaranlar Oto
‎​6 Nolu Komite (Mavi Liste): Gökhan Çevik (Hakan Giyim), Kadir Esat Kısacık (Kayı Ticaret)
‎​7 Nolu Komite (Beyaz Liste): Onur Öcek (4Z Sigorta), Beyhan Özdemir (Özdemir Sigorta)
‎​8 Nolu Komite (Beyaz Liste): S.S. Bilecik Karayolu Yük Taşıma Koop., S.S. Bilecik Otobüsçü ve Minibüsçüler Koop.
‎​9 Nolu Komite (Mavi Liste): Belekoma Hotel, Edebali Özel Güvenlik, Ersel Emiroğlu Bilecik SRC Eğitim Merkezi
‎​10 Nolu Komite (Beyaz Liste): Sarıhan Tarım, Bilecik İli Arı Yetiştiricileri Birliği, İnce Hayvancılık
‎​11 Nolu Komite (Mavi Liste): İtea Dekor Bordür Seramik, Özkaya Madencilik
‎​12 Nolu Komite (Beyaz Liste): Hanifi Çelik (Han Yapı), İbrahim Sak (Örnek Ticaret)

‎​MECLİSTE SON DURUM VE SIRADAKİ ADIM

‎​Açıklanan sonuçlara göre 29 sandalyeli TSO Meclisi'nde sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

‎​Mavi Liste: 18 Meclis Üyesi
‎​Beyaz Liste: 9 Meclis Üyesi
‎​Sarı Liste: 2 Meclis Üyesi

‎​Seçim maratonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından gözler, seçilen 29 meclis üyesinin kendi arasında gerçekleştireceği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı seçimlerine çevrildi.