Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) heyecanla beklenen meslek komitesi seçimleri tamamlandı. Toplam 12 meslek komitesinde sandık başına giden üyeler, odayı yönetecek meclis üyelerini belirledi.
Genel olarak Mavi ve Beyaz listelerin yarıştığı seçimlerde; 2 numaralı komitede Sarı ve Mavi listeler, 8 numaralı komitede ise Turuncu listenin katılımıyla 3 liste mücadele etti. Yapılan oylama sonucunda 12 komitenin 7’sini Mavi, 4’ünü Beyaz, 1’ini (2 nolu komite) ise Sarı Liste kazandı.
KOMİTE SONUÇLARI VE MECLİSE GİREN FİRMALAR / İSİMLER
1 Nolu Komite (Mavi Liste): Yunus Gıda, Düzgün Kardeşler Unlu Mamuller, Yedirenk Veterinerlik
2 Nolu Komite (Sarı Liste): Kuzey Taş Mermer, Asgözde Mermer
3 Nolu Komite (Mavi Liste): Hamit Yılmaz Geri Dönüşüm, Chunha Makine, Sakarya Mekatronik
4 Nolu Komite (Mavi Liste): Deniz Köylü (Köylü İnşaat), MYS Müteahhitlik, Abdülselam Ağdağ
5 Nolu Komite (Mavi Liste): Özaktaş Dekorasyon, Başaranlar Oto
6 Nolu Komite (Mavi Liste): Gökhan Çevik (Hakan Giyim), Kadir Esat Kısacık (Kayı Ticaret)
7 Nolu Komite (Beyaz Liste): Onur Öcek (4Z Sigorta), Beyhan Özdemir (Özdemir Sigorta)
8 Nolu Komite (Beyaz Liste): S.S. Bilecik Karayolu Yük Taşıma Koop., S.S. Bilecik Otobüsçü ve Minibüsçüler Koop.
9 Nolu Komite (Mavi Liste): Belekoma Hotel, Edebali Özel Güvenlik, Ersel Emiroğlu Bilecik SRC Eğitim Merkezi
10 Nolu Komite (Beyaz Liste): Sarıhan Tarım, Bilecik İli Arı Yetiştiricileri Birliği, İnce Hayvancılık
11 Nolu Komite (Mavi Liste): İtea Dekor Bordür Seramik, Özkaya Madencilik
12 Nolu Komite (Beyaz Liste): Hanifi Çelik (Han Yapı), İbrahim Sak (Örnek Ticaret)
MECLİSTE SON DURUM VE SIRADAKİ ADIM
Açıklanan sonuçlara göre 29 sandalyeli TSO Meclisi'nde sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:
Mavi Liste: 18 Meclis Üyesi
Beyaz Liste: 9 Meclis Üyesi
Sarı Liste: 2 Meclis Üyesi
Seçim maratonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından gözler, seçilen 29 meclis üyesinin kendi arasında gerçekleştireceği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı seçimlerine çevrildi.