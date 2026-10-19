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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎​Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) heyecanla beklenen meslek komitesi seçimleri tamamlandı. Toplam 12 meslek komitesinde sandık başına giden üyeler, odayı yönetecek meclis üyelerini belirledi.

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‎​Genel olarak Mavi ve Beyaz listelerin yarıştığı seçimlerde; 2 numaralı komitede Sarı ve Mavi listeler, 8 numaralı komitede ise Turuncu listenin katılımıyla 3 liste mücadele etti. Yapılan oylama sonucunda 12 komitenin 7’sini Mavi, 4’ünü Beyaz, 1’ini (2 nolu komite) ise Sarı Liste kazandı.

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KOMİTE SONUÇLARI VE MECLİSE GİREN FİRMALAR / İSİMLER

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1 Nolu Komite (Mavi Liste): Yunus Gıda, Düzgün Kardeşler Unlu Mamuller, Yedirenk Veterinerlik

‎​2 Nolu Komite (Sarı Liste): Kuzey Taş Mermer, Asgözde Mermer

‎​3 Nolu Komite (Mavi Liste): Hamit Yılmaz Geri Dönüşüm, Chunha Makine, Sakarya Mekatronik

‎​4 Nolu Komite (Mavi Liste): Deniz Köylü (Köylü İnşaat), MYS Müteahhitlik, Abdülselam Ağdağ

‎​5 Nolu Komite (Mavi Liste): Özaktaş Dekorasyon, Başaranlar Oto

‎​6 Nolu Komite (Mavi Liste): Gökhan Çevik (Hakan Giyim), Kadir Esat Kısacık (Kayı Ticaret)

‎​7 Nolu Komite (Beyaz Liste): Onur Öcek (4Z Sigorta), Beyhan Özdemir (Özdemir Sigorta)

‎​8 Nolu Komite (Beyaz Liste): S.S. Bilecik Karayolu Yük Taşıma Koop., S.S. Bilecik Otobüsçü ve Minibüsçüler Koop.

‎​9 Nolu Komite (Mavi Liste): Belekoma Hotel, Edebali Özel Güvenlik, Ersel Emiroğlu Bilecik SRC Eğitim Merkezi

‎​10 Nolu Komite (Beyaz Liste): Sarıhan Tarım, Bilecik İli Arı Yetiştiricileri Birliği, İnce Hayvancılık

‎​11 Nolu Komite (Mavi Liste): İtea Dekor Bordür Seramik, Özkaya Madencilik

‎​12 Nolu Komite (Beyaz Liste): Hanifi Çelik (Han Yapı), İbrahim Sak (Örnek Ticaret)

‎​MECLİSTE SON DURUM VE SIRADAKİ ADIM

‎​Açıklanan sonuçlara göre 29 sandalyeli TSO Meclisi'nde sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

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‎​Mavi Liste: 18 Meclis Üyesi

‎​Beyaz Liste: 9 Meclis Üyesi

‎​Sarı Liste: 2 Meclis Üyesi

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‎​Seçim maratonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından gözler, seçilen 29 meclis üyesinin kendi arasında gerçekleştireceği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı seçimlerine çevrildi.