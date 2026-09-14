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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in katılımıyla gerçekleştirilen 745. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı.

Söğüt’te düzenlenen şenliklere Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Başkan Yardımcısı Ercan Öztürk, Disiplin Kurulu Başkanı Harun Öztürk, Genel Sekreter D. Gürkan Akyol ve oda üyesi Onur Öcek katılım sağladı.

Türk milletinin köklü tarihi, devlet geleneği ve kültürel mirasının önemli merkezlerinden Söğüt’te gerçekleştirilen programlarda Ertuğrul Gazi’nin mirası ve Söğüt’ün taşıdığı tarihi değer bir kez daha ön plana çıktı.

Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, asırlardır devam eden Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin tarih, kültür ve milli değerlere sahip çıkılması açısından önem taşıdığını vurguladı. Şenliklerin aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Başkan Ergün, Ertuğrul Gazi’yi rahmet ve minnetle anarak, 745. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.