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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (Bilecik TSO) heyeti, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirilen programa, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Meclis Başkanı Şermin Kahraman, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel Gökçedağ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Cemil İnce, Meclis Üyesi Azer Sarı ile Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı N. Filiz Eğilmez katılım sağladı.

Programda iş dünyasının temsilcileri bir araya gelirken, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100 yıllık kurumsal geçmişi ve bölge ekonomisine sunduğu katkılar da değerlendirildi.

Bilecik TSO'dan yapılan açıklamada, ev sahiplikleri ve başarılı organizasyonları dolayısıyla Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar ile Meclis Başkanı Aydoğan Tekin'e teşekkür edilirken, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı.