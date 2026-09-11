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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Şermin Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Osmaneli’de faaliyet gösteren RKS Otomotiv A.Ş.’nin Bilecik’teki yatırımları ve üretim faaliyetleri de ele alındı.

Bilecik TSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra RKS Otomotiv A.Ş. Fabrika Müdürü Serdar Özdemir, Satış Sonrası Müdürü Mehmet Hüdai Özdem ve İnsan Kaynakları Müdürü Nazan Kuşcu katıldı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen sunumda, RKS Otomotiv’in Bilecik’te gerçekleştirdiği yatırım ve yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. Firmanın üretim süreçleri, hayata geçirilmesi planlanan ürünleri ve otomotiv sektöründeki güncel gelişmeler de sunumda değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Osmaneli’de gerçekleştirilen yatırımın Bilecik’in sanayi, üretim ve ekonomik gelişimine sağladığı katkılar üzerinde duruldu.

Sunumun ardından Bilecik TSO meclis üyeleri ile firma yöneticileri arasında sektörün mevcut durumu ve yatırımlara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.