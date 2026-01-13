Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde; Bilecik SMMMO, Bilecik Defterdarlığı ve Esnaf Odaları Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN)" toplantısı, üyelerin ve meslek mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, VDK Bursa Denetim Daire Başkanı Ulvi Cantürk Kaya, Yardımcıları Sinan Aydın, Ömer Güleç ve Bilecik Defterdarı Bekir Şahin yeni uygulamalarla ilgili sunumlarını yaparak, soru-cevap kısmında katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Toplantıda; KURGAN uygulamasının detayları, risk analizi kriterleri, E-inceleme süreçleri hakkında kritik bilgiler paylaşıldı.

Bilecik TSO'dan yapılan açıklamada, "Yeni nesil denetim sistemlerine uyum sağlamak ve üyelerimizi bilgilendirmek adına gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantı için değerli konuşmacılarımıza, paydaş kurumlarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz." denildi.