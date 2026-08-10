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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemil İnce, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demiryürek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye ekonomisinin güncel gelişmeleri, iş dünyasının öncelikli gündemleri ve oda camiasının reel sektöre yönelik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, ticaret ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın ülke ekonomisine sunduğu katkılara dikkat çekerek, oda ve borsalar arasındaki güçlü dayanışmanın iş dünyasının ortak hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün ziyaretin ardından, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Yalova TSO Başkanı Sayın Demiryürek'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.