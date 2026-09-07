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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, çeşitli programlara katılmak üzere Bilecik’e gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin karşılama törenine katıldı.

Bakan Çiftçi’nin Bilecik ziyareti dolayısıyla gerçekleştirilen karşılamada Başkan Mehmet Ergün de yer aldı. Ergün, karşılama sırasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye hediye takdiminde bulundu.

Bilecik TSO tarafından yapılan açıklamada, Bakan Çiftçi’ye ziyareti dolayısıyla teşekkür edilerek kentte gerçekleştireceği programların hayırlı olması temennisinde bulunuldu.