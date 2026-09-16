Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ahilik kültürünün ticaret ile ahlakı buluşturan köklü bir değer olduğunu vurguladı.

Ahiliğin temellerinin 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’da atıldığını belirten Ergün, Ahilik Teşkilatı’nın meslek ve sanatı mertlik, dayanışma ve güzel ahlak anlayışıyla bütünleştirdiğini ifade etti.

Ahilik kültürünün yüzyıllar boyunca toplumsal düzenin korunmasına ve milli birlik anlayışının güçlenmesine katkı sunduğunu kaydeden Ergün, üretici ile tüketici arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde de önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Başkan Ergün mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ahilik, ticaret ile ahlâkı buluşturan bir hayat düsturudur. Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı; Anadolu insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur.”

Ergün, başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere tüm vatandaşların Ahilik Haftası’nı kutlayarak, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun devam etmesi temennisinde bulundu.