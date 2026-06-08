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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen 1. Bilecik Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerden ve çiftçilerden büyük ilgi görüyor.

Fuarda yer alan firmaların sergilediği tarım ve hayvancılık ürünleri ziyaretçiler tarafından yakından incelenirken, özellikle tarım ekipmanları ve modern tarım teknolojileri yoğun talep görüyor. Çiftçiler, ihtiyaçlarına uygun ekipmanları fuar alanında inceleme ve satın alma fırsatı buluyor.

Katılımcı firmalar ile üreticileri bir araya getiren fuar, hem ticari hareketliliğe katkı sağlıyor hem de sektörün gelişimine önemli destek sunuyor.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, “Tüm hemşehrilerimizi ve üreticilerimizi fuar alanına davet ediyor, katılımcı firmalarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz.” denildi.