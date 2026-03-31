Konya'da düzenlenen U15 ve U19 Türkiye Şampiyonasında Bilecik Sualtı Hokeyi takımının 5 sporcusu Milli Takım aday kadrosuna seçildi.

26–29 Mart tarihleri arasında Konya’da düzenlenen U15 ve U19 Türkiye Şampiyonasında, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Spor Kız Takımı Türkiye 5.’si, Gençlik Spor Erkek Takımı ise Türkiye 11.’si oldu.

Ayrıca 2028 Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda Bilecikli 5 sporcu milli takım aday kadrosuna seçildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." dedi.