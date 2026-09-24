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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Dernek yönetimi, olayın üzüntüyle karşılandığını belirterek eğitim kurumlarının çocuklar ve gençler için güvenli ve huzurlu ortamlar olması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, gençlerin şiddetten uzak ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Yaşanan olayların çocukların sosyal, kültürel ve mesleki gelişiminin önemini bir kez daha gündeme getirdiğinin belirtildiği açıklamada, mesleki ve teknik eğitimin gençlere yalnızca bir meslek kazandırmadığı; üretme, sorumluluk alma ve çalışma hayatına hazırlanma açısından da önemli olduğu kaydedildi.

Gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini savunan dernek yönetimi, mesleki eğitim gören öğrencilerin emeğinin ve eğitim süreçlerinin toplum tarafından daha fazla değer görmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Çocuklarımızın şiddetle değil eğitimle, umutsuzlukla değil hedeflerle, boşlukta kalmakla değil üretimle buluşmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dernek yönetimi, Turgutlu’daki olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini ileterek eğitim kurumlarındaki güvenli ve huzurlu ortamların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.