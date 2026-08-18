Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Ayıran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma hayatında sosyal diyalog, istişare ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortaya konulan “Güç Birliği” anlayışına destek verdiklerini açıkladı.

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Yazılı açıklama yapan Ayıran, çalışma hayatının tüm taraflarının aynı masa etrafında buluşmasının ve sorunların ortak akılla ele alınmasının önemine dikkat çekti. Staj ve çıraklık dönemlerinde yaşanan sosyal güvenlik sorunlarının çözümünde de aynı yaklaşımın benimsenmesini beklediklerini ifade etti.

‎Stajyer ve çırakların erken yaşlardan itibaren çalışma ve üretim hayatının içerisinde yer aldığını vurgulayan Ayıran, bu kesimin yıllardır dile getirdiği taleplerin çalışan, işveren, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Derneğin amacının herhangi bir kesimi karşı karşıya getirmek olmadığını kaydeden Ayıran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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“Amacımız; haklı taleplerimizi demokratik, yapıcı ve çözüm odaklı bir anlayışla dile getirmek, çalışma hayatının daha adil ve kapsayıcı hale gelmesine katkı sunmaktır. ‘Güç Birliği’ anlayışının yalnızca bir söylem olarak kalmayıp, çalışma hayatında sorun yaşayan tüm kesimlerin sesinin duyulduğu, taleplerinin değerlendirildiği ve çözüm yollarının birlikte arandığı bir sürece dönüşmesini temenni ediyoruz.”

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Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarının çözümü için görüşmeye hazır olduklarını belirten Ayıran, Bakanlık, kamu kurumları, sendikalar ve diğer sosyal paydaşlarla istişare içerisinde hareket etmek istediklerini dile getirdi.

‎Ayıran açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

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“Biz hazırız. Staj ve çıraklık mağdurlarının yıllardır dile getirdiği sorunların çözümü için Bakanlığımızla, kamu kurumlarımızla, sendikalarımızla ve diğer sosyal paydaşlarla istişare etmeye, ortak akıl üretmeye ve çözümün parçası olmaya hazırız. Çünkü inanıyoruz ki; birlikte konuşursak ortak akıl, birlikte hareket edersek güç, birlikte çözüm ararsak adalet doğar.”