Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri, gerçekleştirilen genel kurul toplantısında mevcut Başkan Ömer Ayıran ile yola devam kararı aldı. Yapılan seçim sonucunda üyelerin desteğini yeniden alan Ayıran, yeni dönemde de dernek başkanlığı görevine seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurul toplantısında derneğin faaliyetleri değerlendirilirken, yeni dönem hedefleri ve projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Üyelerin büyük desteğini alan Başkan Ömer Ayıran, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, staj ve çıraklık mağduriyetlerinin çözümü adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Ayıran, derneğin dayanışma ruhunu daha da güçlendireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üyelerimizin bize yeniden görev vermesi büyük bir sorumluluk ve onurdur. Staj ve çıraklık mağdurlarının hak mücadelesini daha güçlü şekilde sürdürmek, sosyal dayanışmayı artırmak ve üyelerimizin sesi olmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”

Yeni yönetim döneminde derneğin eğitim, sosyal dayanışma ve kültürel faaliyetlerini artırarak sürdüreceği öğrenildi.