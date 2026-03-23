Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanan "Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası İçin Sürdürülebilir Turizm Planlama Danışmanlığı" projesi, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını turizme kazandırmaya hazırlanıyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Sarı başkanlığında yürütülecek olan proje; İnhisar Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası’nın sahip olduğu arkeolojik, kültürel ve doğal miras değerlerini koruyarak, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor.

Günümüzden yaklaşık 16.500 yıl öncesine uzanan Epipaleolitik Dönem’den Klasik Çağlara kadar kesintisiz ritüel kullanım izleri sunan alan, çok katmanlı tarihsel geçmişiyle bölgenin en önemli kültürel peyzajlarından birini oluşturuyor.

Proje, zengin mirası koruma ve kullanma dengesi içinde ele alarak, Gedikkaya Tepesi’nin arkeolojik sit niteliğine zarar vermeden kamusal erişimi mümkün kılan bütüncül bir planlama yaklaşımı geliştirmeyi hedefliyor. Çalışma kapsamında özellikle İn Mağarası için önerilen “yaşayan kazı alanı” modeli ile bilimsel araştırma süreçleri ve ziyaretçi deneyiminin bir arada kurgulanması planlanıyor. Proje aynı zamanda, alanın bölgesel turizm potansiyelini ortaya koyarak kültür turizmi rotalarıyla entegrasyonunu güçlendirecek.

Bu kapsamlı danışmanlık ve planlama çalışması ile yerli ve yabancı ziyaretçilere nitelikli, güvenli ve bilinçlendirici bir deneyim sunulması hedeflenirken; kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasına ve yerel ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkı sağlanarak bölgesel kalkınmanın desteklenmesine büyük önem veriliyor.