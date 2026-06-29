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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, İtalya'da bulunan Facoltà Valdese di Teologia ile teoloji alanında Erasmus+ kurumlar arası iş birliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma kapsamında, başta teoloji alanı olmak üzere karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliğinin teşvik edilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak akademik çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. Erasmus+ programı çerçevesinde hayata geçirilen bu anlaşmayla birlikte, öğretim elemanları ve öğrenciler için yeni hareketlilik fırsatları oluşturularak bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması planlanıyor.

Söz konusu iş birliği, Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arş. Gör. Aybike Çağlar’ın girişimleri ile hayata geçirildi. Bu yeni anlaşma, Üniversitenin farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla kurduğu uluslararası akademik bağları güçlendirirken; öğrenci ve personeline İtalya'da uluslararası düzeyde eğitim deneyimi kazanma fırsatı sunacak.

Şeyh Edebali Üniversitesinin, küresel ölçekte akademik iş birliklerini artırmaya, akademik ağını genişletmeye ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.