

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda yer alarak uluslararası akademik görünürlüğünü sürdürdü. BŞEÜ bu başarısını THE tarafından yayımlanan Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları (THE World University Rankings by Subject) 2026 sonuçlarıyla bir kez daha pekiştirdi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Şeyh Edebali Üniversitesi, Genel Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine ve Havacılık Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği alanlarını kapsayan Mühendislik kategorisinde dünya sıralamasında yer almayı başardı. BŞEÜ, 2020–2024 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde 500’ün üzerinde bilimsel yayın üreterek, bu performansıyla dünya genelinde 1251+ bandında konumlandı.

Türkiye’den 79 üniversitenin sıralamaya dâhil edildiği mühendislik alanında BŞEÜ, THE 2026 Türkiye sıralamasında 57. sırada yer alarak ulusal ölçekteki istikrarlı duruşunu ortaya koydu. Elde edilen bu sonuçlar, üniversitenin mühendislik alanındaki akademik üretkenliğini, araştırma kapasitesini ve bilimsel niteliğini açık biçimde yansıtırken BŞEÜ ulusal ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye kararlılıkla devam ettiğini gösterdi.