Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli, dünyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation (2026) dergisinde yayımlanan “Game-based and individualized movement training improves physiological and motor outcomes in young adults with autism spectrum disorder: an experimental study from Türkiye” başlıklı çalışması ile önemli bir akademik başarıya imza attı.

Gerçekleştirilen çalışmada, oyun temelli ve bireyselleştirilmiş hareket eğitimi programının otizm spektrum bozukluğu tanılı genç yetişkinlerde fizyolojik (vücut ağırlığı, yağ oranı, vücut kitle indeksi) ve motor çıktılar (denge, reaksiyon süresi, motor hız) üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, otizmli bireylerin özellikle denge, postüral kontrol, reaksiyon süresi ve ardışık motor hız gibi temel becerilerde akranlarına kıyasla geri kaldığını göstermektedir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, oyun temelli ve bireyselleştirilmiş hareket eğitimi programının sekiz haftalık uygulama sonrasında özellikle vücut kompozisyonu ve motor hız üzerinde anlamlı iyileşmeler sağladığını, reaksiyon süresi için de güçlü bir etki eğilimi ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu yönüyle gerçekleştirilen çalışma, otizmli bireylerde hareket temelli müdahalelerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda bilişsel ve günlük yaşam becerilerini destekleyebilecek çok boyutlu bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de nadir görülen kontrollü deneysel tasarımıyla literatüre önemli bir katkı sunan araştırma, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları ve aile temelli uygulamalar için uygulanabilir, motive edici ve sürdürülebilir bir model önermektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, özel gereksinimli bireylere yönelik bilimsel yaklaşımı, duyarlılığı ve yenilikçi vizyonuyla yalnızca akademik alanda değil, toplumsal sorumluluk bağlamında da öncü bir rol üstlenmektedir.