Gölpazarı Kampüsünde gerçekleştirilen organizasyona; Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel, üniversite bünyesindeki akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcıların coşkusuyla şenlik havasında geçen etkinlik, kampüs hayatına kültürel bir dokunuş kattı.

Öğrencilerin titizlikle hazırladığı orkestra konseri, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahne performanslarıyla büyük alkış alan yetenekli öğrenciler, farklı branşlardan bir araya gelerek müzikal becerilerini sergiledi. Konserde sırasıyla şu isimler sahne aldı:

İrem Sevinçli: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi

Sude Sıla Güllü: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi

Muhammet İlbey Başalan: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi

Sırayla sahne alan genç sanatçılar, sundukları repertuvarla izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Kampüs Konserleri etkinliği, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sanatsal yeteneklerini de sergileme fırsatı bulduğu anlamlı bir buluşma noktası oldu.