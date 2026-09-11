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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından sportif faaliyetlere katılım sayıları esas alınarak hazırlanan Üniversite Katılım Listesi’nde Türkiye genelinde 77. sırada yer aldı.

Federasyon tarafından yayımlanan listede, üniversitelerin tamamlanan sezon ile bir önceki sezonda federasyon bünyesinde gerçekleştirilen sportif organizasyonlara katılım sayıları dikkate alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2025 sezonunda 11, 2026 sezonunda ise 14 federasyon faaliyetine katıldı. İki sezonda toplam 25 faaliyet katılımına ulaşan üniversite, bu sonuçla Türkiye genelinde ilk 100 yükseköğretim kurumu arasına girdi.

ÖĞRENCİLER FARKLI BRANŞLARDA ÜNİVERSİTEYİ TEMSİL ETTİ

BŞEÜ öğrencileri, farklı spor branşlarında düzenlenen federasyon organizasyonlarında üniversitelerini temsil ederken, sportif faaliyetlere katılımın artırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

Üniversiteden yapılan değerlendirmede, sportif faaliyetlerin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağladığı belirtildi.

Federasyon organizasyonlarına katılımın öğrencilerin takım çalışması, iletişim, sorumluluk ve iş birliği gibi sosyal becerilerinin gelişmesini desteklediği, aynı zamanda üniversite yaşamına aktif katılımı ve aidiyet duygusunu güçlendirdiği ifade edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 25 faaliyetlik katılımla Üniversite Katılım Listesi’nde 77. sırada yer alarak üniversite sporlarında Türkiye’nin ilk 100’üne girmiş oldu.