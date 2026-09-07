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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yürütülen İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Yeni eğitim öğretim döneminde programa yönelik oluşan yüksek taleple birlikte, üniversitenin yabancı dil eğitimi kapsamında öğrencilere sunduğu imkanlar da öne çıktı.

Alanında uzman akademik kadro, eğitim altyapısı ve çağdaş öğrenme ortamıyla yürütülen İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında ayrıca öğrencilerin akademik İngilizce yeterliliklerinin artırılması ve eğitim hayatlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

ULUSLARARASI YETKİNLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Programla öğrencilerin farklı kültürlerle iletişim kurabilmelerinin yanı sıra uluslararası akademik ve mesleki ortamlarda kendilerini etkin şekilde ifade edebilmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yabancı dil eğitimini uluslararasılaşma politikasının önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriyor. Bu doğrultuda öğrencilerin farklı ülkelerdeki akademik ve sosyal çevrelerle etkileşim kurabilen, kültürlerarası farkındalığa sahip ve küresel ölçekte rekabet edebilecek yetkinliklerle yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yabancı dil eğitiminin akademik başarının yanı sıra uluslararası hareketlilik, akademik iş birlikleri ve küresel iletişim açısından da öğrencilerin gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor.