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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik Ziraat Odası arasında, bölgesel tarımsal kalkınmanın desteklenmesi, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim olanaklarının artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen tarafından imzalandı.

İş birliği kapsamında üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin araştırma-geliştirme altyapısının güçlendirilmesi, akademik çalışmaların desteklenmesi ve Bilecik tarımının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel faaliyetlerin artırılması planlanıyor.

Ziraat Odasından fakülteye cihaz ve teknik malzeme desteği

Protokol kapsamında Bilecik Ziraat Odası tarafından belirlenen çeşitli cihaz ve teknik malzemeler, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine hibe edildi. Sağlanan desteğin fakültenin laboratuvar altyapısının geliştirilmesine ve yürütülecek bilimsel araştırmaların kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İki kurum ayrıca tarımsal araştırmaların geliştirilmesi ve bilimsel projelerin desteklenmesinin yanı sıra öğrencilerin uygulamalı eğitim ve saha deneyimi kazanmasına yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

İmzalanan protokolle bilimsel bilgi ile sahadaki tarımsal deneyimin bir araya getirilmesi, üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve Bilecik’teki tarımsal üretimin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.