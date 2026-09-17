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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersi, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Genel Sekreter Muhammet Büyük, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bülbül, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Kaplancıklı, mesleki tecrübelerini paylaşarak kariyer yolculuklarına ilişkin tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin karşılarına çıkabilecek fırsatları değerlendirebilmeleri için kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri ve her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

FARKLI DİSİPLİNLERDEN YARARLANMALARINI ÖNERDİ

Öğrencilere yalnızca kendi uzmanlık alanlarıyla sınırlı kalmamaları çağrısında bulunan Kaplancıklı, farklı disiplinlerden edinilecek bilgi ve deneyimlerin mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlayacağını ifade etti.

İletişim, mühendislik ve güzel sanatlar gibi farklı alanlardan seçmeli dersler alınabileceğini belirten Kaplancıklı, öğrencilerin eğitimlerini farklı öğrenme deneyimleriyle destekleyerek vizyonlarını genişletmelerini önerdi. İkinci bir üniversite eğitiminin de akademik ve mesleki donanımın geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Program, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın öğrenci ve akademisyenlere yeni eğitim-öğretim döneminde başarı dileklerini iletmesiyle sona erdi.