

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen “Milli Teknoloji Atölyeleri Destek Programı” kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yapılan başvuru onaylandı. Projenin hayata geçirilmesi için 36 ay süreli ve 30.000.000 TL bütçeli destek sözleşmesi imzalandı.

Millî Teknoloji Atölyeleri; gençlerin millî teknolojiler geliştirmelerini desteklemek, yerli ve millî teknolojiler için nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulama odaklı merkezlerdir.

Bu atölyeler, öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanabileceği, ihtiyaç duydukları teknik ekipmana ve sarf malzemelerine kolayca erişebileceği donanımlı çalışma alanları sunmaktadır. Öğrenci kulüpleri aracılığıyla proje geliştirme imkânı da sağlayan bu merkezler, millî teknoloji ekosistemine güçlü bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde 311 m² alanda kurulacak olan Millî Teknoloji Atölyesi; robotik sistemler, yapay zekâ, otonom teknolojiler, yazılım geliştirme, elektronik devre tasarımı ve 3D yazıcı teknolojileri gibi birçok yenilikçi alanda uygulamalı eğitim imkânı sunacak.

Projenin hazırlık sürecinde BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aktif bir rol üstlenerek; proje geliştirme, koordinasyon ve paydaşlarla iş birliği süreçlerini başarıyla yürüttü. TTO, kurulacak atölyenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla öğrenci takımları, akademisyenler ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliklerini geliştirmeye devam edecek. Aynı zamanda öğrenci projeleri, girişimcilik faaliyetleri ve teknoloji yarışmalarına hazırlık süreçleri de doğrudan bu atölye aracılığıyla desteklenecek.