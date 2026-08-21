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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında tüm kontenjanlarını yüzde 100 oranında doldurarak önemli bir başarıya imza attı. “Doğru Tercih, Doğru Üniversite” anlayışıyla öğrencilerin tercih listelerinde güçlü bir karşılık bulan Şeyh Edebali Üniversitesinin önlisans programlarına 2578, lisans programlarına ise 1540 öğrenci olmak üzere toplam 4118 öğrenci yerleşti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Şeyh Edebali Üniversitesinin yeni eğitim-öğretim döneminde önlisans ve lisans programlarının tamamında kontenjanlar yüzde 100 oranında doldu. Elde edilen bu sonuç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin öğrencilerin beklentilerine cevap veren nitelikli eğitim anlayışının, güçlü akademik kadrosunun, öğrenci odaklı yaklaşımının ve sunduğu eğitim olanaklarının tercih süreçlerinde karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizi bilimsel ve akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz. Öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli yükseköğretim ortamını her geçen gün geliştirirken; güçlü akademik yapımız, uygulama ve araştırma imkânlarımız, gelişen fiziki ve teknolojik altyapımız ve öğrenci odaklı hizmet anlayışımızla yükseköğretimde tercih edilen bir üniversite olma yolundaki gelişimimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yeni öğrencilerimizle birlikte eğitim, araştırma ve bilimsel üretim kapasitemizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatırken onların akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmaya; nitelikli yükseköğretim imkânlarımızı geliştirmeye ve Türkiye yükseköğretimindeki güçlü konumumuzu daha da pekiştirmeye devam edeceğiz.” denildi.