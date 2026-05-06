Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 yılı Asya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim alanındaki konumunu güçlendirmeye devam etti. Üniversite, genel sıralamada 801+ bandında yer alırken özellikle araştırma kalitesi ve uluslararası görünürlük alanlarında gösterdiği yükselişle dikkat çekti.

Yükseköğretim kurumlarını araştırma kalitesi, araştırma ortamı, öğretim, endüstri gelirleri ve uluslararası görünürlük olmak üzere beş ana başlık ve toplamda 18 farklı performans göstergesi üzerinden değerlendiren THE’nin 2026 sıralamasında Şeyh Edebali Üniversitesi, artan küresel rekabet ortamına rağmen önemli bir başarı elde etti.

Bu kapsamda Şeyh Edebali Üniversitesi, araştırma kalitesi alanında geçen yıla göre 53 basamak yükselerek bilimsel üretim ve akademik etki bakımından önemli bir ilerleme kaydetti. Uluslararası görünürlük kategorisinde ise 6 basamak yükselerek küresel akademik iş birlikleri ve uluslararasılaşma alanındaki gelişimini sürdürdü.

THE verilerine göre üniversitenin Türkiye içindeki alan bazlı sıralamaları da dikkat çekti. Uluslararası görünürlükte 37., endüstride 62., araştırma kalitesinde 67. ve öğretimde 71. sırada yer alan Şeyh Edebali Üniversitesi, özellikle uluslararasılaşma ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarında öne çıkan bir performans sergiledi.

Elde edilen bu sonuçlar, üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırmaya, uluslar arası iş birliklerini güçlendirmeye ve eğitim kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarının somut bir göstergesi olurken, önümüzdeki dönemde daha üst sıralara yükselme hedefini de destekler nitelik taşıyor.