Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kuruluşunun 19. yılı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı bir mesaj yayınladı.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“2007 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana bilimin rehberliğinde, köklü medeniyet değerlerimizin ışığında yol alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin 19. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2026 yılının, Anadolu’da ahlak, hikmet ve devlet anlayışının oluşumunda önemli etkisi olan Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı dolayısıyla UNESCO anma ve kutlama programlarına alınması, Üniversitemiz için ayrı bir öneme sahiptir. Üniversitemiz, Şeyh Edebali’nin insanı merkeze alan yaklaşımını ve bilgiye verdiği önemi akademik ve kurumsal çalışmalarına yansıtarak geleceğe taşımaktadır.

Geride bıraktığı 19 yıl boyunca Üniversitemiz; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılara imza atmış; sürekli gelişen yapısı ve yenilikçi vizyonuyla yükseköğretim alanında saygın bir konuma ulaşmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Üniversitemiz, yalnızca bilgi üreten değil; aynı zamanda doğru bilgiye ulaşmanın yol ve yöntemlerini öğreterek, bu bilgiyi insan refahına hizmet edecek bir değere dönüştürme becerisi kazandıran güçlü bir bilim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Üniversitemizin kalite odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda 19. kuruluş yıl dönümünde elde ettiği Kurumsal Akreditasyon başarısı, akademik ve idari süreçlerde ulaştığımız kurumsal yetkinliğin en somut göstergelerinden biri olmuştur.

Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi; akademik çalışmalarımızın uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesi ve Üniversitemizin bölgesel kalkınmaya katkı sunan öncü bir kurum olarak güçlenmesi en temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Üniversitemizin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve kıymetli paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin 19. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Üniversitemizin aynı azim, kararlılık ve heyecanla nice başarılara ulaşmasını temenni ediyorum.”